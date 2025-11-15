ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

Що буде з валютою наступного тижня — прогноз банкіра

У листопаді на ринку зафіксувалася стабілізація, а коливання втримуються в копійчаному діапазоні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Що буде з валютою наступного тижня — прогноз банкіра

© ТСН

На валютний ринок продовжують тиснути фактори енергетичної безпеки та невизначеності щодо фінансування України 2026 року.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард.

За його даними, міжбанківський курс наступного тижня буде коливатися в межах 41,9-42,15 гривен (при активній участі НБУ у торгах), зазначив він та додав, що схоже, що цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень.

Нагадаємо, на початку жовтня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 41,14 грн/дол і протягом місяця піднявся майже на 1 грн, перетнувши психологічний рубіж. В листопаді показники утримуються у сталому діапазоні: від нижньої межі 41,89 грн/дол до верхньої 42,08 грн/дол.

Офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,33-48,98 грн/євро в першій половині листопада. Показники залежать від співвідношення у головній валютній парі — станом на 14 листопада маємо 1,16 дол/євро.

Банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом наступного тижня (17–23 листопада) в Україні курс долара на готівковому ринку перебуватиме в межах 41,8–42 грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie