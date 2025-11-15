© ТСН

На валютний ринок продовжують тиснути фактори енергетичної безпеки та невизначеності щодо фінансування України 2026 року.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард.

За його даними, міжбанківський курс наступного тижня буде коливатися в межах 41,9-42,15 гривен (при активній участі НБУ у торгах), зазначив він та додав, що схоже, що цей діапазон відповідає поточному баченню регулятора рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень.

Нагадаємо, на початку жовтня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 41,14 грн/дол і протягом місяця піднявся майже на 1 грн, перетнувши психологічний рубіж. В листопаді показники утримуються у сталому діапазоні: від нижньої межі 41,89 грн/дол до верхньої 42,08 грн/дол.

Офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,33-48,98 грн/євро в першій половині листопада. Показники залежать від співвідношення у головній валютній парі — станом на 14 листопада маємо 1,16 дол/євро.

Банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом наступного тижня (17–23 листопада) в Україні курс долара на готівковому ринку перебуватиме в межах 41,8–42 грн.