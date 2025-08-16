Що чекати від курсу долара і євро перед Днем Незалежності

Обмін валют / © Associated Press

Найближчим часом курс долара в Україні залишиться відносно стабільним: очікуються незначні коливання в межах близько 42 гривень. Євро ж, за прогнозами, продовжить демонструвати характерну для останнього періоду мінливість, яка вже виглядає цілком закономірною.

По це розповів Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, передає РБК-Україна.

Банкір зауважив, що Нацбанк може тимчасово зменшити обсяги валютних інтервенцій. Це пов’язано з тим, що аграрні компанії активно продаватимуть надлишок валюти, аби закупити матеріали, необхідні для проведення жнив.

Фахівець пояснив, що найближчим часом пропозиція валюти на ринку може зрости, адже ситуація складається на користь продавців. Він підкреслив, що основою валютного ринку є режим «керованої гнучкості», який довів свою ефективність навіть під час війни. Завдяки цьому механізму Нацбанк утримує стабільність, а коливання курсу та спред купівлі-продажу залишаються мінімальними.

Банкір наголосив, що курс євро на українському ринку формується за світовими котируваннями пари долар/євро та конвертацією через пару гривня/долар.

За його оцінкою, співвідношення цих валют не перевищить 1,2. Це означає, що спред вартості євро залишиться на рівні 48–49 гривень, як і впродовж останніх тижнів.

«Загалом ринок перебуває у тривалому періоді прогнозованості, який підтримується як внутрішньоекономічними, так і зовнішніми чинниками. Тому будь-які зміни курсу не будуть критичними. Це стосується і євро — цій валюті не загрожує різке подорожчання чи падіння», — сказав він.

Банкір Лєсовий очікує, що на наступному тижні основні характеристики валютного ринку будуть такими:

Міжбанк: долар — 41,4–41,8 грн, євро — 48–49 грн

Готівковий ринок: долар — 41,4–41,8 грн, євро — 48–49,5 грн

Середня різниця між курсами міжбанку та готівки: 0,1–0,15 грн

Середні тижневі коливання: 1–1,5% від стартового курсу.

«Серпень є досить спокійним: поточні курсові зміни не виходять за межі очікуваного. Сенсаційних заголовків буде менше, а примхливість курсу євро вже сприймається учасниками ринку як звична», — констатував Лєсовий.

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок. Повідомляється, що долар втратив 11 коп. Євро зменшився ще на 14 коп., а польський злотий — на 3 коп.