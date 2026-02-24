ТСН у соціальних мережах

524
2 хв

Що потрібно зробити терміново, аби не втратити пенсію: у ПФУ звернулися до українців

Несвоєчасне інформування може призвести до переплат, недоплат або проблем із нарахуванням пенсії. Дізнайтеся, що потрібно зробити.

Кирило Шостак
Пенсії

У Пенсійному фонді України закликали громадян не зволікати з повідомленням про зміну персональних даних, адже це може вплинути на розмір виплат або навіть призвести до їх тимчасового припинення.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області.

Що потрібно зробити терміново, аби не втратити пенсію. / © Пенсійний фонд України

У відомстві нагадали: якщо людина змінила прізвище, місце проживання, паспортні чи інші ідентифікаційні документи, вона повинна обов’язково поінформувати про це Пенсійний фонд. Так само повідомляти необхідно у випадку працевлаштування, звільнення з роботи, початку чи припинення підприємницької діяльності.

Зробити це потрібно протягом 10 днів. Несвоєчасне інформування може спричинити переплату пенсії, яку доведеться повертати, або ж недоотримання коштів. У ПФУ наголошують, що актуальні дані допомагають уникнути проблем із нарахуванням виплат і забезпечують їх безперервність.

Пенсії в Україні — останні новини

Деякі українці можуть отримати значну одноразову виплату під час виходу на пенсію. Йдеться про допомогу в розмірі десяти місячних пенсій. Таке право мають окремі працівники бюджетної сфери, які досягли пенсійного віку, мають необхідний страховий стаж і раніше не отримували інших пенсій.

Також у березні частині громадян можуть перерахувати виплати. Зокрема, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС можуть виходити на пенсію раніше — залежно від часу роботи у зоні відчуження. Для них передбачене зниження пенсійного віку на 5–10 років, а інколи й більше.

524
