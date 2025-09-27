Що потрібно зробити українцям аби не втратити пенсію: подробиці

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Пенсійний фонд України (ПФУ) нагадує: обчислення стажу після 1 січня 2004 року відбувається автоматично за даними реєстру застрахованих осіб. Електронна трудова книжка вже містить усі відомості про прийняття, переведення та звільнення, що відбулися після цієї дати.

Про це йдеться в роз’ясненні ПФУ.

Однак, до 2004 року інформація існувала лише у паперових трудових книжках. Щоб уникнути проблем із нарахуванням пенсії та підтвердженням права на неї, відомості з паперових носіїв мають бути оцифровані.

Як подати сканкопії трудової книжки

Перенести скановані копії паперової трудової книжки на вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua) можуть як роботодавці, так і самі працівники:

Роботодавці подають документи через особистий кабінет страхувальника.

Працівники можуть зробити це самостійно через особистий кабінет застрахованої особи.

Важливо: якщо з тих чи інших причин сканкопію не буде подано на оцифрування у визначений термін (до червня 2026 року), це не призведе до втрати набутого страхового стажу. Проте, у деяких випадках це може відтермінувати вихід на пенсію (у 63 чи 65 років) або, що гірше, спричинити втрату права отримати пенсію за віком.

Як дізнатися, чи оцифрована трудова

Кожному українцю варто вже зараз перевірити, чи відображається його стаж, набутий до 2004 року, в електронному реєстрі.

Зареєструйтеся на порталі Пенсійного фонду: portal.pfu.gov.ua. Для реєстрації використовуйте КЕП (кваліфікований електронний підпис), який можна отримати на сайті свого банку, або пройдіть реєстрацію за допомогою застосунку Дія. Після авторизації у своєму кабінеті ви зможете перевірити, який стаж вам вже зараховано на порталі ПФУ. Якщо стажу до 2004 року немає або є неповні дані, негайно розпочинайте процес оцифрування.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто українцям докуповувати стаж. Та пояснили конкретні розрахунки, коли це вигідно.