Призначення платежу

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У 2025 році українці активно користуються картковими переказами, зокрема для фінансової допомоги рідним, повернення боргів або особистих переказів між своїми рахунками. Проте навіть звичайний переказ коштів може викликати підозри у банку або зацікавити Державну податкову службу, якщо неправильно вказати призначення платежу. Експерти наголошують, щоб уникнути блокування рахунків, податкових перевірок і штрафів, важливо грамотно формулювати призначення переказу.

Чому призначення платежу має значення

Кожен переказ, що здійснюється між банківськими картками, фіксується фінансовими установами, і його зміст може бути перевірений контролюючими органами. За словами фінансових консультантів, неправильне або нечітке формулювання в полі «призначення платежу» може стати підставою для запиту від банку або навіть автоматичного блокування рахунку. Особливо це стосується переказів, які виглядають як регулярна оплата послуг чи товарів, але здійснюються на рахунок фізичної особи, яка не має статусу ФОП.

Податкова служба має до трьох років для перевірки подібних операцій, а в окремих випадках — і більше, враховуючи подовжені строки давності після воєнного стану. Тому навіть звичайний подарунок або допомога можуть бути розцінені як дохід, якщо в призначенні не вказано, що це некомерційна операція.

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Як правильно вказувати призначення платежу

Перекази від родичів

Перекази від близьких родичів першого та другого ступеня спорідненості — зокрема, від батьків, дітей, подружжя, бабусі чи дідуся — не підлягають оподаткуванню, незалежно від суми. Втім, щоб уникнути підозр з боку банку, слід чітко зазначити у призначенні характер і мету переказу.

Наприклад:

«Подарунок від мами на день народження»

«Допомога від батька на навчання»

«Грошова допомога від батька на навчання»

«Подарунок від бабусі на випускний»

«Матеріальна підтримка від чоловіка»

“Допомога батькам для оплати комунальних платежів»

«Фінансова підтримка сина на навчання»

«Допомога дочці на оренду житла»

«Матеріальна допомога на ліки бабусі»

Такі формулювання вказують на некомерційний характер переказу і підтверджують родинний зв’язок, що знижує ймовірність податкових претензій.

Пам’ятайте, що подарунки між родичами 1-2 рівня (батьки, діти, подружжя) взагалі не оподатковуються, тому чітке зазначення родинних зв’язків особливо важливе.

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Компенсація спільних витрат

У повсякденному житті українці часто діляться витратами з друзями або родичами: розраховуються за вечерю, паливо, квитки, оплату комунальних послуг чи навіть спільні подорожі. На перший погляд — звичайна побутова практика. Проте навіть такі перекази можуть бути розцінені банком як потенційно підозрілі, якщо не вказати чітке та конкретне призначення платежу.

Виплати між друзями

Коли йдеться про компенсацію витрат між друзями, особливо важливо деталізувати переказ: що саме оплачується, коли і де відбувалась подія. Варто уникати узагальнень на кшталт «компенсація» без уточнень.

Рекомендовані формулювання:

«Компенсація витрат за спільну вечерю в ресторані „ХХХ“»

«Повернення коштів за квитки в кіно на фільм „Назва“»

«Компенсація пального за спільну поїздку до Львова»

«Частка за замовлення їжі через Glovo 04.06.2025»

«Розрахунок за святкування дня народження Петра»

Такі фрази демонструють побутовий, некомерційний характер транзакції, а згадка конкретного місця чи події — додатково знижує ризики блокування платежу банком або втручання податкових органів.

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Щоб убезпечити себе ще більше, фахівці радять зберігати підтвердження витрат — це можуть бути фіскальні або товарні чеки, електронні рахунки, скріншоти замовлень тощо.

Сімейні витрати

Ще один поширений варіант — компенсація витрат між членами сім’ї, особливо коли йдеться про комунальні платежі, витрати на дітей або спільні подорожі. Попри те, що такі платежі рідко викликають увагу банківського моніторингу, все одно варто уникати надто загальних фраз.

Оптимальні приклади формулювань:

«Компенсація оплати комунальних послуг за квітень»

«Відшкодування витрат на продукти за тиждень 27.05–02.06»

«Частка в оплаті за дитячий садок (червень 2025)»

«Компенсація витрат за бронювання готелю у відпустці»

Використання конкретних дат, назв та описів витрат підкреслює побутовий характер розрахунку і нівелює будь-які підозри щодо прихованої комерційної діяльності.

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Допомога або повернення боргу

Часто українці переказують кошти як повернення боргу чи допомогу знайомим. У таких випадках обов’язково потрібно уточнити, що це не оплата за послугу, а саме допомога чи повернення позики. Для юридичної захищеності варто мати договір або розписку.

Правильні приклади формулювань:

«Повернення позики за договором №123 від 01.05.2025»

«Допомога на оплату оренди»

«Матеріальна допомога на лікування»

Це дозволяє уникнути ситуації, коли переказ класифікують як оплату послуг з подальшим нарахуванням податків у розмірі 19,5%.

Продаж особистих речей: як вказати призначення переказу, щоб уникнути податкових ризиків

У законодавстві України наразі відсутня чітка норма, яка б повністю звільняла від оподаткування доходи, отримані від продажу особистих речей, які використовувалися у побуті. Саме тому у випадках продажу вживаного майна важливо правильно вказати призначення платежу, щоб не виникало сумнівів у некомерційному характері операції.

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Побутова техніка та електроніка

Під час продажу техніки, наприклад телефону, ноутбука чи телевізора, слід зазначати не тільки марку і модель, а й обов’язково підкреслити, що товар вжитий і був у власному користуванні.

Коректні приклади призначень:

«Повернення коштів за вживаний iPhone 12 (особисте користування)»

«Розрахунок за особисту техніку — телевізор Samsung»

«Повернення коштів за вживаний ноутбук MacBook»

Формулювання «особисте користування» або «вживаний» допомагають чітко відмежувати приватний продаж від комерційного. У разі сумнівів доцільно зберігати копії первинних документів на купівлю, які підтверджують факт користування.

Транспортні засоби

Перекази коштів за особистий автомобіль чи мотоцикл можуть викликати інтерес у податкової, якщо сума є значною. Тому варто максимально деталізувати платіж і наголосити на особистому характері продажу.

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Рекомендовані формулювання:

«Розрахунок за особистий автомобіль Toyota Camry 2018»

«Продаж особистого мотоцикла Honda (вживаний)»

Наявність зазначеного року випуску, марки та уточнення, що це був особистий транспорт, знижує ризик визнання транзакції підприємницькою діяльністю.

Одяг, аксесуари та особисті речі

Продаж особистого одягу чи прикрас на онлайн-платформах, таких як OLX, не є чимось незвичним. Проте і тут слід уникати надто загальних фраз.

Приклади безпечних призначень:

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«Повернення коштів за вживаний одяг брендовий»

«Компенсація за особисті речі з гардероба»

«Повернення коштів за особисті аксесуари»

Завжди вказуйте «вживаний» або «особисті речі», щоб підкреслити, що мова йде не про системний продаж, а про одноразову побутову операцію.

Перекази за послуги між фізичними особами: як уникнути статусу підприємця

Це одна з найбільш чутливих категорій платежів. Якщо призначення виглядає як оплата за системні або професійні послуги, особа може потрапити під податкову перевірку. Саме тому важливо підкреслити разовий, некомерційний і компенсаційний характер переказу.

Побутові послуги

У випадках, коли людина допомогла з переїздом чи виконала іншу побутову дію без професійної мети, необхідно вказати дружній або родинний контекст.

Рекомендовані варіанти:

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«Компенсація за допомогу з переїздом (друзі)»

«Розрахунок за допомогу в господарстві»

«Компенсація витрат часу на допомогу»

Ніколи не пишіть просто «оплата послуг» — це викликає автоматичну підозру щодо підприємницької діяльності.

Транспортні витрати

Подібна логіка стосується й перевезень: якщо це не Uber чи Bolt, а одноразова допомога — підкресліть саме це.

Безпечні формулювання:

«Компенсація витрат на бензин за підвезення»

«Розрахунок за спільну поїздку на таксі до аеропорту»

«Компенсація транспортних витрат (особистий автомобіль)»

Операції між власними рахунками: як вказати правильно

Перекази між власними рахунками не оподатковуються і рідко викликають питання. Але навіть у цьому випадку краще зазначати, що обидва рахунки належать одній особі.

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Найбезпечніші варіанти призначень:

«Переказ власних коштів між особистими рахунками»

«Поповнення власної картки з накопичувального рахунку»

«Консолідація особистих коштів на основному рахунку»

Використовуйте формулювання, які чітко демонструють, що немає третьої особи чи посередника.

Оренда та комунальні платежі: що вказувати у призначенні

Оплата житла, комунальних послуг або інтернету — це стандартні побутові транзакції. Вони не викликають питань, якщо чітко вказано постачальника та період, за який сплачено.

Зразкові призначення:

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«Оплата оренди житла за березень 2025»

«Розрахунок за комунальні послуги (НАК Нафтогаз)»

«Оплата за інтернет (Київстар)»

«Компенсація витрат на електроенергію»

У випадку оренди житла бажано також мати копію договору, яка підтверджує, що платіж не є підприємницьким доходом, а стосується побутових потреб.

Регулярні перекази: як не потрапити під підозру

Якщо ви регулярно надсилаєте кошти, наприклад, щомісяця підтримуєте дитину-студента або стареньку матір, потрібно змінювати формулювання призначення. Повторення однієї й тієї ж фрази, особливо на великі суми, може бути сприйнято банком як прихована підприємницька діяльність.

Доцільні формулювання:

«Фінансова допомога доньці на гуртожиток (червень)»

«Допомога матері на оплату комунальних послуг»

«Гроші на продукти для батьків»

Такі записи чітко демонструють гуманітарну мету переказу.

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Власні кошти та перекази між своїми рахунками

Перекази між власними рахунками — наприклад, з особистої картки на валютну або з ФОП-рахунку на особисту — також потребують правильного пояснення.

Рекомендовані фрази:

«Переказ між власними картками»

«ФОП-рахунок → особистий рахунок згідно звітності»

Це дозволить банку швидко ідентифікувати операцію як внутрішню і не вимагати додаткових підтверджень.

Чого не варто писати в призначенні

Юристи попереджають: використання формулювань на кшталт «оплата за послуги», «розрахунок за замовленням», «зарплата» або «компенсація» без наявності відповідного ФОП-статусу може викликати серйозні наслідки. Такі записи прямо натякають на комерційний характер операції, що автоматично тягне за собою оподаткування (18% ПДФО + 1,5% військовий збір).

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Не варто також залишати поле призначення порожнім — відсутність пояснення може стати підставою для банківського моніторингу.

Якщо призначення платежу було вказано неправильно

У випадку, коли ви помилково вказали невідповідну фразу, бажано:

Звернутися до банку з проханням виправити призначення (деякі банки дозволяють це зробити, поки платіж не проведено остаточно).

Підготувати документи, що підтверджують справжній характер переказу (договір позики, розписка, довідка).

Бути готовим пояснити походження коштів у разі перевірки з боку ДПС.

У сучасних умовах тотального фінансового моніторингу українцям слід відповідально ставитися до заповнення поля «призначення платежу» під час переказів з картки на картку. Чітке, правдиве та конкретне формулювання допоможе уникнути непорозумінь з банком і податковими органами.

Експерти радять: навіть якщо ви пересилаєте гроші близьким, не залишайте призначення порожнім і не використовуйте фрази, які можуть свідчити про оплату послуг чи отримання доходу. У разі сумнівів краще проконсультуватися з юристом або фахівцем з податкового права.

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