Що треба зробити до 1 листопада, щоб не втратити пенсію

Деякі українці можуть втратити пенсію

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них на підконтрольну Україні територію, зможуть отримувати пенсії лише за умови, що виконають одну важливу дію.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Вимога пройти ідентифікацію необхідна для того, щоб держава достеменно знала, що виплати надходять законним отримувачам.

Необхідність в ідентифікації стосується двох категорій громадян, для яких передбачені різні кінцеві терміни для відповідної процедури.

Згідно з правилами, до 1 листопада 2025 року оновити дані повинні отримувачі державних соціальних виплат, які на початок повномасштабної війни були зареєстровані на окупованих територіях, чи, де велися бойові дії, і не зверталися після 24 лютого 2022 року для продовження виплат.

Йдеться про:

осіб з інвалідністю

дітей з інвалідністю

осіб, які досягли 60-річчя, проте не мають права на пенсію (отримують соцпенсії)

