Що в Україні різко здорожчає до Нового року і коли саме почнеться пік цін

Продукти додадуть у ціні / © Credits

Ціни на продукти напередодні новорічних свят в Україні демонструють неоднорідну динаміку: яйця та курятина — лідери зі зростання, тоді як на ринку молочних продуктів відбуваються суттєві коливання.

Про це пише «Фокус».

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує зростання цін на продукти в грудні на 7-10% через передсвятковий попит та витрати на генератори для зберігання, перевищуючи загальну інфляцію. Яйця можуть сягнути 80-100 грн/десяток, молоко — 80 грн/л (+10 грн), м’ясо — свинина 300 грн/кг (+20 грн). Після свят ціни стабілізуються або впадуть, особливо на жирні молочні продукти на 30-35%.​

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка відзначив поступове зростання вартості курятини (в межах 2-6% залежно від виду м’яса).

«За останній місяць філе зросло на 2% до 244 грн/кг, стегно на 6% до 146 грн/кг. Куряча тушка в середньому коштує 119-127 грн/кг», — зазначає експерт.

Водночас Гопка каже, що пропозиція на ринку залишається достатньою, і виробники не зацікавлені у штучному розігріві. Тож для зростання цін на курятину перед святами передумов немає.

За словами експертів, через воєнні ризики, а також передсвятковий ажіотаж, що призводить до підвищення вартості на 7-10% певних груп товарів, ціни дійсно можуть стрибнути. Проте у січні поволі знизяться. А поки господиням можна подумати про придбання продуктів тривалого зберігання.

Наприклад, м’ясо для заморозки, консерви та сухі продукти можна купити вже зараз — до 15 грудня, поки супермаркети тримають знижки. Після 20 грудня м’ясо та делікатеси, ймовірно, здорожчають, але молочна продукція має втриматися.

Раніше повідомлялося, що перед Різдвом в Україні стануть дешевшими молочні продукти, проте це короткочасне зниження цін.