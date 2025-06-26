ТСН у соціальних мережах

Що входить у сервісне обслуговування СЕС і чому воно важливе Новини компаній

Сонячна електростанція — це не «поставив і забув». Вона виробляє енергію щодня, просто неба, у пилюці, на спеці, під дощем, снігом і вітром. Працює з високою напругою, передає струм, балансує навантаження. І як будь-яка технічна система, вона з часом зношується, може втрачати ефективність або давати збої. 

Що входить у сервісне обслуговування СЕС і чому воно важливе

В інтернет-магазині енергообладнання atmosfera нам пояснили, чому обслуговування — це захист ваших інвестицій.

Чому не можна ігнорувати обслуговування?

Навіть невелика проблема непомітно з’їдає частину генерації. Наприклад, послаблені клеми на стрінгу. Спочатку — нічого страшного. Але з часом контакт починає грітися, опір зростає, частина струму втрачається. Ви не чуєте трісків, нічого не вибиває — просто виробіток тихо падає на 3–5%. На рік це вже сотні кіловат, які не пішли у ваш прибуток.

Або ще типова ситуація: вентиляційна решітка інвертора забита пилом. Охолодження погіршується, і при піковому навантаженні інвертор починає працювати не на повну потужність. Усе виглядає «нормально», але станція виробляє менше, ніж може.

Саме для виявлення таких «тихих» втрат і потрібен сервіс.

Що передбачає сервісне обслуговування?

Воно зазвичай входить у пакет “СЕС під ключ”, але може виконуватися і за окремим договором. Один раз на рік (іноді — два) команда інженерів проводить перевірку за чітким протоколом. Вона охоплює:

  1. Перевірку фотомодулів (сонячні панелі): візуальний огляд на наявність мікротріщин, локальних перегрівів (hot spots), потемнінь чи пошкоджень скла. Контроль рівня забруднення — не всі видно з землі. Наприклад, сажа або пташиний послід можуть екранувати окремі ділянки модуля. Перевірка затінення (іноді дерева виростають за рік і закривають сонце).

  2. Інверторів: зчитування та аналіз логів — помилки, аварійні відключення, графік роботи. Перевірка температури, навантаження, вентиляції, конденсаторів. Звірка фактичних параметрів з розрахунковими.

  3. Огляд електричних з'єднань: вимір опору контактів — поганий контакт гріється і втрачає енергію, перевірка заземлення, огляд УЗО, автоматів, розподільчих щитів. Імпеданс петлі «фаза-нуль» — щоб у разі короткого замикання система спрацювала за долі секунди.

  4. Тепловізійне обстеження. Тепловізор показує перегріті ділянки системи. Він «бачить» те, що оком не видно: розігрітий контакт — сигнал про послаблену клему, перегрітий осередок на модулі — можливе локальне пошкодження, нерівномірне навантаження по фазах — помилка в налаштуванні інвертора.

  5. Програмний аналіз генерації. Дані з моніторингу порівнюють з розрахунковими показниками. Якщо різниця суттєва — шукають причини. Часто це дає відповідь на запитання: «Чому станція генерує менше, ніж у попередньому році?»

Після перевірки інженери складають технічний акт. У ньому — повний перелік проведених робіт, фотофіксація проблем (якщо є), та рекомендації: замінити клему, переналаштувати інвертор, почистити панелі, перевірити систему захисту.

