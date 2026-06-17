Що змінилося для ФОП у 2026 році: податки, звітність та штрафи

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Особливо помітною стала активність жінок у підприємництві. Саме вони забезпечили понад 93% чистого приросту ФОПів у першому кварталі 2026 року: баланс нових і закритих бізнесів серед жінок склав понад 11 тисяч, тоді як серед чоловіків — менше тисячі. Найактивніше ФОПи відкривалися у сферах ІТ, освіти та онлайн-торгівлі.

Основні податки для ФОП у 2026 році

Розмір податкового навантаження залежить від групи єдиного податку, обсягу доходу, наявності найманих працівників та виду діяльності.

Для ФОП 1 групи максимальна ставка єдиного податку у 2026 році становить 332,80 грн на місяць. Для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн на місяць. Також для підприємців першої, другої та четвертої груп передбачений військовий збір у розмірі 864,70 грн на місяць. Ці суми прив’язані до соціальних показників, встановлених у державному бюджеті на 2026 рік.

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ФОП 3 групи сплачують єдиний податок залежно від отриманого доходу. Для неплатників ПДВ ставка зазвичай становить 5% від доходу, для платників ПДВ — 3%. Крім того, у 2026 році для ФОП 3 групи діє військовий збір у розмірі 1% від доходу, який сплачується щоквартально.

Окремо підприємцям потрібно враховувати ЄСВ. Його розмір залежить від мінімальної зарплати, а несвоєчасна сплата може призвести до штрафів. Якщо у ФОП є наймані працівники, додатково виникають зобов’язання з ПДФО, військового збору та ЄСВ за працівників.

Звітність: що важливо не пропустити

Одна з найпоширеніших помилок ФОП — вважати, що якщо діяльність невелика або доходу тимчасово немає, то звітність можна не подавати. Насправді обов’язки підприємця залежать від системи оподаткування та статусу ФОП.

Підприємці на єдиному податку мають подавати декларації у встановлені строки. ФОП 1 та 2 групи зазвичай звітують раз на рік, а ФОП 3 групи — щоквартально. Якщо підприємець має найманих працівників або виплачує доходи фізичним особам, з’являються додаткові звіти.

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З 2026 року для ФОП, які виступають податковими агентами або нараховують доходи фізичним особам, важливо враховувати квартальний формат податкового розрахунку з ПДФО, військового збору та ЄСВ. Це стосується не всіх підприємців автоматично, а саме тих, хто має відповідні виплати у звітному періоді.

Саме тому підприємцям варто мати власний календар податкових платежів і звітності. А якщо немає часу самостійно відстежувати дедлайни, краще заздалегідь звернутися до спеціалістів, які ведуть облік ФОП і контролюють строки подання документів.

Коли ФОПу варто звернутися до бухгалтера

На старті багато підприємців намагаються вести облік самостійно. Це може бути зручно, якщо операцій небагато, немає працівників, РРО, ПДВ або складних договорів з контрагентами.

Але бухгалтерська підтримка стає потрібною, якщо:

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з’явилися регулярні платежі від клієнтів;

ФОП працює з юридичними особами;

підприємець наймає працівників;

є ризик перевищення ліміту доходу;

потрібно змінити групу або систему оподаткування;

виникають питання щодо РРО/ПРРО;

потрібно подавати звітність без помилок;

підприємець не хоче самостійно стежити за податковими змінами.

У таких випадках бухгалтер допомагає не лише “закрити звіти”, а й попередити помилки, які можуть коштувати бізнесу значно дорожче.

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