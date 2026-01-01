Щорічна винагорода військовим: Свириденко пояснила позицію уряду

Свириденко відповіла на петицію про додаткову винагороду для військових

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що запровадження щорічної прогресивної винагороди за кожен рік участі у війні потребує залучення значного додаткового фінансового ресурсу.

Про це йдеться у її відповіді на електронну петицію.

За словами Свириденко, уряд усвідомлює важливість посилення мотиваційних чинників для проходження військової служби та розглядає це питання як одне з пріоритетних. Водночас реалізація запропонованої у петиції моделі потребує комплексного підходу з урахуванням фінансових можливостей держави.

«Уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби. При цьому зазначене питання є одним із пріоритетних завдань його діяльності», — зазначила Свириденко.

Прем’єрка нагадала, що Міністерство оборони вже запровадило дорожню карту нової контрактної моделі військової служби з підвищеними мотиваційними умовами. Вона передбачає збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, які укладають нові контракти, а уряд наразі працює над її законодавчим врегулюванням.

Також у відповіді йдеться про систему державних відзнак. Зокрема, для нагородження військових за хоробрість та героїзм уже запроваджено відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг». Особи, нагороджені нею, мають статус таких, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, та отримують щомісячну грошову виплату. 2025-го її розмір становить 12 тис. грн.

Військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, щомісяця виплачується додаткова винагорода в розмірі від 30 до 100 тис. грн.

Свириденко також наголосила, що уряд підтримує ідею справедливої оцінки внеску кожного захисника і захисниці України, однак подальші рішення ухвалюватимуться з огляду на пріоритети сектору безпеки та оборони й реальні можливості бюджету.

