Шмигаль назвав недружнім кроком та популізмом заяви Польщі про блокування українського зерна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення Польщі не знімати ембарго проти українського зерна після 15 вересня — це недружній крок та популізм.

Про це він написав у себе в Twitter.

Він зазначив, що Росія зірвала зернову ініціативу і знищує українську портову інфраструктуру та вкотре намагається спровокувати світову продовольчу кризу.

"У цей критичний час Польща має намір надалі блокувати експорт українського зерна в ЄС. Це недружній і популістський крок, який сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці й економіці України", – заявив Шмигаль у Twitter.

Крім того, Шмигаль закликав Єврокомісію та міжнародних партнерів України забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства в країни Євросоюзу після завершення тимчасових обмежень.

Зазначимо, що раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна не відкриє кордон для українського зерна після скасування обмежувальних заходів, навіть якщо таке рішення прийме Єврокомісія.

"Ми не відкриємо цей кордон. Або Єврокомісія погодиться на створення спільного врегулювання, або ми зробимо це самі", – сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що припинення Росіє із "зернової угоди" та блокування українських портів з погрозами — ляпас країнам Африки та всім іншим державам, які залежать від українського зерна.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міноборони РФ заявили, що будь-яке судно, яке прямуватиме до українських портів, вважатиметься "потенційним перевізником вантажів військового призначення".

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