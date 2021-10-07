Шмигаль назвав суму держборгу України і розповів про стратегію уряду

Держборг України перевищує $90 млрд.
Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на початок жовтня перевищує $90 мільярдів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час VII Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 7 жовтня.
Шмигаль запевнив, що уряд має стратегію щодо зміни структури державного боргу. За його словами, йдеться про збільшення власних внутрішніх запозичень та зменшення частки зовнішніх запозичень.
"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд дол.", - цитує Шмигаля "Укрінформ".
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