Шмигаль назвав суму держборгу України і розповів про стратегію уряду

Шмигаль назвав суму держборгу України і розповів про стратегію уряду

Держборг України перевищує $90 млрд.

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на початок жовтня перевищує $90 мільярдів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час VII Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 7 жовтня.

Шмигаль запевнив, що уряд має стратегію щодо зміни структури державного боргу. За його словами, йдеться про збільшення власних внутрішніх запозичень та зменшення частки зовнішніх запозичень.

"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд дол.", - цитує Шмигаля "Укрінформ".

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