Шмигаль назвав терміни, коли Україна отримає значні суми грошей від ЄС та МВФ

Євросоюз має виділити 600 млн євро, а МВФ – 700 млн доларів.

У листопаді Україна розраховує отримати одразу два транші кредитів: 600 млн євро – від Європейського Союзу, 700 млн доларів – від Міжнародного валютного фонду.

Про це 23 жовтня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Вже у листопаді Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 600 млн євро. Так само в листопаді ми очікуємо на позитивне рішення ради МВФ щодо виділення чергового траншу в розмірі майже 700 млн доларів у межах програми Stand-by. Цього тижня уряд України та команда Міжнародного валютного фонду досягли на робочому рівні домовленості, що дозволяє розпочати перший перегляд спільної програми", - розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що "лише за останні кілька місяців було досягнуто позитивні домовленості з МВФ, ухвалено рішення про виділення макрофінансової допомоги від ЄС, підписані спільні проєкти зі Світовим банком. Все це демонструє, що міжнародні партнери позитивно оцінюють хід реформ в Україні".

Раніше повідомлялося, що МВФ до кінця року може перерахувати Україні два транші.

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