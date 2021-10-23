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Шмигаль назвав терміни, коли Україна отримає значні суми грошей від ЄС та МВФ

Шмигаль назвав терміни, коли Україна отримає значні суми грошей від ЄС та МВФ

Національний банк України

Євросоюз має виділити 600 млн євро, а МВФ – 700 млн доларів.

У листопаді Україна розраховує отримати одразу два транші кредитів: 600 млн євро – від Європейського Союзу, 700 млн доларів – від Міжнародного валютного фонду.

Про це 23 жовтня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вже у листопаді Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 600 млн євро. Так само в листопаді ми очікуємо на позитивне рішення ради МВФ щодо виділення чергового траншу в розмірі майже 700 млн доларів у межах програми Stand-by. Цього тижня уряд України та команда Міжнародного валютного фонду досягли на робочому рівні домовленості, що дозволяє розпочати перший перегляд спільної програми", - розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що "лише за останні кілька місяців було досягнуто позитивні домовленості з МВФ, ухвалено рішення про виділення макрофінансової допомоги від ЄС, підписані спільні проєкти зі Світовим банком. Все це демонструє, що міжнародні партнери позитивно оцінюють хід реформ в Україні".

Раніше повідомлялося, що МВФ до кінця року може перерахувати Україні два транші.

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