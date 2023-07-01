Шмигаль назвав зростання тарифів на воду неприйнятним і просить переглянути рішення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав зростання тарифів на воду неприйнятним та доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішення щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення", - зазначив він.

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Денис Шмигаль наголосив, що уряд робить усе можливе, аби забезпечити соціальну справедливість:

збільшує пенсії;

виплачує субсидії всім, хто їх потребує;

допомагає регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду.

Водночас, непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду, зазначив очільник Кабміну.

"Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні від 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – таке рішення 29 червня ухвалила НКРЕКП. Підвищення відбуватиметься у два етапи: від 1 липня по 31 серпня та від 1 вересня 2023 року. У середньому рівень зростання тарифів становитиме 32% і залежатиме від регіону.