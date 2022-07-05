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Шмигаль передав заявку на вступ України до Організації економічного співробітництва та розвитку

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Шмигаль передав заявку на вступ України до Організації економічного співробітництва та розвитку

Фото: Кабінет Міністрів України

Прем'єр-міністр України передав заявку на вступ до ОЕСР генеральному секретарю організації Матіасу Корману.

Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Зазначається, що це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у Лугано (Швейцарія).

Очільник українського уряду передав заявку на вступ до ОЕСР Генеральному секретарю організації Матіасу Корману.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні — сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення", - заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна поділяє всі цілі та цінності Організації та прагне приєднатися до неї якнайшвидше.

"Членство України в ОЕСР є одним із наріжних каменів успішного відновлення та розвитку України. Сподіваємося, що Рада ОЕСР розгляне цей документ, аби ми могли приєднатися якнайшвидше", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що на початку повномасшатбного вторгнення Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вирішила офіційно припинити процес вступу Росією, заморожений у 2014 році.

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