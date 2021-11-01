Шмигаль пообіцяв не підвищувати вартість газу: якою буде ціна

Уряд підписав спеціальний меморандум.

В Україні ціна на газ залишиться незмінною.

Це пообіцяв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, розповіли у Сніданку з 1+1.

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За словами голови Кабміну, уряд не підвищувати тарифи на тепло для населення. Коім того, на на період опалювального сезону залишити вартість кубометру газу для споживачів на рівні 7,96 грн.

Уряд підписав спеціальний меморандум з органами місцевого самоврядування та "Нафтогазом". Згідно з документом, влада на місцях зобов’язалася не підвищувати тариф на опалення для населення, а кабмін вже почав реструктуризацію боргів регіональних компаній теплопостачання.

Як повідомлялося, від 1 листопад в Україні року пенсіонери віком 70−75 років щомісяця отримуватимуть доплати розміром до 300 грн. Одночасно має бути підвищення для пенсіонерів від 75 до 80 років. Через збільшення мінімального розміру пенсії до рівня 2,5 тис. грн вони отримуватимуть доплати розміром 400 грн.

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