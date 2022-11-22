Шмигаль попередив про можливі аварійні відключення електрики через морози

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість нових аварійних відключень електроенергії через морози.

Про це він заявив на засіданні уряду сьогодні, 22 листопада.

Прем'єр запевнив, що ситуація в енергетичному секторі залишається складною, але контрольованою. В усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень.

"Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень", — зазначив Шмигаль.

Він вкотре закликав українців до економії електроенергії, адже це убезпечить населення від позапланових аварійних відключень.

Відключення світла в Україні: чи є загроза блекауту

Раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в Україні відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук своєю чергою оцінив, чи може виникнути ситуація, и коли Київ повністю залишиться без електропостачання.

Також у ДТЕК спростували інформацію, що нібито гендиректор компанії Максим Тімченко закликав цивільних виїхати з України, аби зекономити електроенергію.

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