Шмигаль попередив про можливі аварійні відключення електрики через морози

Прем'єр вкотре закликав українців до економії електроенергії.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість нових аварійних відключень електроенергії через морози.
Про це він заявив на засіданні уряду сьогодні, 22 листопада.
Прем'єр запевнив, що ситуація в енергетичному секторі залишається складною, але контрольованою. В усіх регіонах продовжують застосовуватися відключення споживачів. Діють графіки відключень.
"Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень", — зазначив Шмигаль.
Він вкотре закликав українців до економії електроенергії, адже це убезпечить населення від позапланових аварійних відключень.
Відключення світла в Україні: чи є загроза блекауту
Раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в Україні відключення електрики за кращим сценарієм триватимуть до березня 2023 року.
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук своєю чергою оцінив, чи може виникнути ситуація, и коли Київ повністю залишиться без електропостачання.
Також у ДТЕК спростували інформацію, що нібито гендиректор компанії Максим Тімченко закликав цивільних виїхати з України, аби зекономити електроенергію.