Шмигаль повідомив, коли і на скільки зростуть пенсії українців

Пенсії в Україні зростуть у березні 2024 року – саме тоді буде проведено індексацію пенсійних виплат. Очікується зростання в середньому на 13%.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду 12 січня.

"За час повномасштабної війни ми провели вже дві індексації пенсійний виплат. У березні 2024 року проведемо ще одну. За попередніми розрахунками, пенсії зростуть у середньому на 13%", – розповів Шмигаль.

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Він додав, що загалом соціальні видатки держбюджету 2024 року становитимуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж торік.

На субсидії для українців буде виділено 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж торік.

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Окрім того, уряд більшує фінансування на підтримку ветеранів удвічі, сказав прем’єр. У держбюджеті на це передбачено понад 14 млрд грн.

"У пріоритеті – реабілітаційна та психологічна допомога ветеранам. Виділяємо на неї понад 2,5 млрд грн", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше індексацію пенсій у березні 2024 анонсувала міністерка соцполітики Оксана Жолнович. За попередніми підрахунками, прибавку в розмірі 1 тис. грн отримають ті українці, які зараз отримують "чисту" пенсію в розмірі 7 692 грн.

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