Шмигаль повідомив, коли розпочнеться повне відновлення зруйнованого житла українців

Прем'єр-міністр України розповів про процедуру виплати українцям за зруйноване житло, звідки візьмуть кошти та коли їх можна отримати.

Уряд затвердив процедуру реєстрації фактів зруйнованого житла. Це можна робити через "Дію", або через ЦНАПи. Вже понад 100 тис. людей зареєстрували своє зруйноване житло через "Дію".

У застосунку можна долучати фотографії та відповідну документацію, як факт руйнації цього житла.

Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

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"Ми озвучили, що реконструкція і відновлення зруйнованого житла повністю буде відбуватись по закінченню війни. Зараз урядом фінансуються через обласні бюджети. Ми надаємо субвенції, дотації обласним бюджетам з Резервного фонду для оперативного відновлення комунікацій, інфраструктури житла, там, де це можна зробити сьогодні", - зазначив він.

Шмигаль також розповів, що служба надзвичайних ситуацій отримує кошти для демонтажу тих будівель, які становлять небезпеку через руйнації.

За словами прем’єра, повне відновлення житла розпочнеться, звичайно ж, після завершення активних бойових дій, після завершення війни.

"Відповідних порядків буде декілька: тому що різне житло в різній стадії руйнування буде потребувати різних підходів. Але, звичайно, ми будемо вимагати, щоби повністю всі ці речі були відшкодовані Російською Федерацією. І партнери нас в цьому підтримують, це, до речі, теж був один з елементів наших перемовин, яким чином використовувати заморожені активи Російської Федерації для того, щоб Україна могла ними користуватися і відбудовувати всю зруйновану інфраструктуру, особливо цивільну, особливо житло людей. Це також було глибоко пропрацьовано з нашими партнерами в США", - підкреслив він.

Нагадаємо, через "Дію" українці подали вже понад 100 тисяч заявок про пошкоджене майно.

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