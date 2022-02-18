Шмигаль повідомив, коли Україна зможе повністю забезпечити себе газом власного видобутку

За словами прем'єра, у другій половині 2022 року розпочнеться буріння перших промислових свердловин.

Україна до 2030 року планує повністю забезпечити потреби країни в природному газі за рахунок власного видобутку.

Про це 18 лютого під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наша довгострокова мета, яка закріплена в національній економічній стратегії до 2030 року – це забезпечення 100% потреб України в природному газі за рахунок власного видобутку", - наголосив очільник Кабміну.

Шмигаль зазначив, що Україна вже уклала 11 угод про розподіл продукції у сфері видобутку газу, а це понад 13 млрд гривень інвестицій в розвиток та початкову інфраструктуру. Він також додав, що на найближчий період заплановано провести сейсмічні дослідження та пробурити не менше 57 дослідних свердловин на ділянках, які перевищують у розмірі більше 4,5 тис. квадратних кілометрів.

"На декількох ділянках така розвідка вже розпочалась і триває. У другій половині цього року розпочнеться буріння перших промислових свердловин", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" вперше за три роки продемонстрував "поки незначне" зростання видобутку газу. Так, у грудні 2021 року вдалося видобути 1,1 млрд куб. м газу. Це на 2,6 млн куб. м більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Проте загалом річний видобуток природного газу у 2021 році склав 13,67 млрд куб. м. Це майже на 3,97% менше, ніж у 2020 році. У пресслужбі "Нафтогазу" додали, що 2021 році в Україні запустили в роботу 50 нових свердловин (тоді як у 2020-му – 41 свердловину).

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