Шмигаль повідомив про доплати пенсіонерам: хто та коли їх отримає

Шмигаль повідомив про доплати пенсіонерам: хто та коли їх отримає

Це відбудеться у наступному році.

Від 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановленні щомісячні доплати у сумі до 300 грн.

Також читайте У Світовому банку порадили, як профінансувати накопичувальні пенсії

Про це під час засідання уряду 15 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це стосуватиметься тих категорій громадян, у яких пенсії меньші середньої заробітної плати за 2020 рік.

Нагадаємо, 9 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що у липні 2021 року проведено індексацію пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії було призначено у 2018-2020 роках, а також для тих, хто одержує пенсію в мінімальному розмірі. У червні перерахували пенсії працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис. українців.

Чому в Україні пенсія - це межа бідності, та як з неї вийти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання