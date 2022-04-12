Шмигаль повідомив про успішне завершення опалювального сезону і підготовку до наступного

Наразі в Україні є 9 млрд кубів газу у сховищах і 1 млн тонн вугілля на складах.
Україна успішно завершила опалювальний сезон.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого відеозвернення 12 квітня.
"9 млрд кубів газу у сховищах. 1 млн тонн вугілля на складах. Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", - зазначив очільник уряду.
Раніше Денис Шмигаль розповів, як держава заохочуватиме роботодавцям, які наймають вимушених переселенців.
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