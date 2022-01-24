Шмигаль повідомив, що буде з тарифами на комуналку до кінця опалювального сезону

Шмигаль повідомив, що буде з тарифами на комуналку до кінця опалювального сезону

Тарифи на електроенергію та ціни на газ залишаться незмінними.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, тарифи на електроенергію та ціни на газ до кінця опалювального сезону залишаться незмінними у відповідності до підписаного меморандуму з органами місцевого самоврядування.

Про це він заявив на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони України у понеділок, 24 січня.

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"Уряд виконав всі свої зобов’язання перед місцевою владою стосовно і передачі коштів, і передачі податків у бюджети. Відповідно це також дає змогу стверджувати, що тарифи на тепло та гаряче водопостачання органи місцевого самоврядування підвищувати не будуть до кінця опалювального сезону", - наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, 30 вересня 2021 року представники Кабінету міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 рр.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ наступного річного періоду, коли від 1 травня 2022 року закінчиться дія встановленої урядом фіксованої річної пропозиції.

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