Шмигаль повідомив, що до України вже прямують кораблі з вугіллям: коли очікувати

Шмигаль повідомив, що до України вже прямують кораблі з вугіллям: коли очікувати

Передбачається, що кораблів, наповнених вугіллям, буде сім.

Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Тернопільської області заявив, що уряд очікує сім кораблів з вугіллям, які мають прибути до України вже наприкінці листопада або на початку грудня.

Про це повідомляє УНІАН.

Також читайте Вугілля у сепаратистів купувати не будемо — Зеленський

Шмигаль зазаначив, що вугільні станції в Україні продовжують роботу, проте в економ-режимі.

"Вугільні станції працюють, але зараз йде режим економії вугілля, що знаходиться на складах, в очікуванні тих семи кораблів, які везуть вугілля в Україну. В принципі, ми очікуємо, що до кінця цього місяця – на початку наступного місяця вугілля в Україні вже буде, і ми вийдемо на стандартні параметри", - сказав прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, з 1 листопада Росія припинила поставляти вугілля до України. Внаслідок цього 23 українських блоки ТЕС опинилися під загрозою повного зупинення. Проте прем’єр-міністр України раніше запевнив, що вугілля вистачить на весь сезон, адже поставки до України тривають: і морем, і залізницею.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання