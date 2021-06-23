Шмигаль пояснив, які переваги матимуть аграрії після відкриття ринку землі

Міністерство аграрної політики має забезпечити необхідний рівень інформування, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.

Після відкриття ринку землі аграрії, які багато років працюють на ділянці, отримають переважне право її викупу. Водночас усі угоди купівлі-продажу перевірятимуться на дотримання вимог закону.

Про це у середу, 23 червня, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд вніс деякі зміни в порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це дозволить забезпечити повністю коректну процедуру продажу, правильне оформлення всіх відомостей у реєстрі", - зазначив він.

За словами Шмигаля, Міністерство аграрної політики має забезпечити необхідний рівень інформування, щоб люди на місцях розуміли всі переваги земельної реформи.

Як повідомлялося, від 1 липня в Україні запрацює ринок землі. Тому уряд затвердив порядок перевірки потенційних покупців нотаріусами.

Нагадаємо, що 28 квітня у Верховній Раді ухвалили земельний закон.

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