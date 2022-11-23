Шмигаль розповів про збитки української енергосистеми через російські ракетні удари

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що збитки "Укренерго" через російські удари по енергетичній інфраструктурі перевищили 70 млрд грн.

Про це заявив керівник Кабміну під час засідання уряду 22 листопада.

За його словами, над відновленням енергомереж працює 70 ремонтних бригад, а це понад 1000 енергетиків.

Шмигаль наголосив, що у межах робіт по всій країні продовжуються віялові відключення електрики. Він зауважив: одні міста в Україні можуть відключати від електроенергії найчастіше.

"Якщо спрощено і коротко, то між станцією, що виробляє електроенергію, і нашими будинками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи атакують саме ці об'єкти", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль закликав українців негайно готуватися до найскладнішої зими та запастися необхідними речами. За його словами, ведуться переговори про мобільні джерела живлення й обігріву.

Чи готові українські міста до нових викликів і що буде з нами взимку, якщо російський енергетичний терор триватиме, розбирався ТСН.

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