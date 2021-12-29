Шмигаль розповів, що буде з тарифами на опалення та газ після Нового року

Шмигаль розповів, що буде з тарифами на опалення та газ після Нового року

За словами Шмигаля, цьогоріч українці спокійно проходять опалювальний сезон.

В уряді запевнили, що тарифи на тепло, гарячу воду та газ для населення не будуть підвищуватися до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час підсумкового засідання уряду 29 грудня.

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За його словами, попри енергетичну кризу в Європі, органам місцевої влади цьогоріч вдалося забезпечити стабільні ціни на комунальні послуги.

"Завдяки ініціативі Президента, а також спільним діям із місцевою владою, тарифи на тепло та гарячу воду не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Те саме стосується і тарифів на газ. Попри безпрецедентні виклики, ми спокійно зайшли та проходимо цей опалювальний сезон", - сказав Шмигаль.

Очільник уряду додав, що 2021 року в Україні суттєво збільшили субсидійну підтримка для людей і водночас завершили реформу монетизації субсидій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента припускають, що деякі комунальні тарифи в Україні можуть зрости у межах інфляційних очікувань вже у 2022 році. За словами заступник керівника ОП Ростислава Шурми, йдеться про тарифи на розподіл та доставку газу.

Щодо вартості самого блакитного палива, то до кінця опалювального сезону його ціна залишиться без змін - на рівні восьми гривень для населення. В Офісі президента зазначили, що для компенсації різниці вартості кубометра газу з бюджету місцевим радам виділено 27 мільярдів гривень.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що ціна на газ для населення на наступний річний період від 1 травня 2022 року до 30 квітня 2023 року формуватиметься залежно від ціни газу на світовому ринку та обсягу власного його видобутку.