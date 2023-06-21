Шмигаль розповів, скільки Україні потрібно грошей на негайне відновлення інфраструктури

Влада зосереджена на відновленні житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та економіці.

Україні для термінового відновлення інфраструктури, яка була знищена внаслідок російської агресії, необхідно не менше 14,1 млрд доларів США, з яких наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, ще близько 4 млрд - від міжнародних партнерів.

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Про це на засіданні Міжвідомчої координаційної платформи донорів України заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що наразі влада зосереджена на відновленні житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та економіці.

"Згідно з RDNA2, на термінове відновлення потрібно 14,1 млрд доларів. Наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, міжнародні партнери надають ще близько 4 млрд. Розраховуємо на залучення майже 7 млрд доларів за допомогою механізму Координаційної донорської платформи", - зазначив Шмигаль.

Премʼєр заявив, що український уряд сподівається на долучення урядів держав-партнерів до страхування воєнно-політичних ризиків приватного бізнесу.

Також він подякував за ініціативу створення груп управління проєктами при міністерствах та очікує на їх швидкий запуск.

"Вдячні друзям України за підтримку та солідарність. Об’єднані в захисті — об’єднані у відновленні!" - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд був змушений підняти ціну на електроенергію для населення, щоб зменшити фінансове навантаження на державних постачальників.

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