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Шмигаль розповів, як виплачуватимуться пенсії у березні

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Шмигаль розповів, як виплачуватимуться пенсії у березні

Урядовий портал

На пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 млрд грн.

Українські пенсіонери у березні отримають виплати. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Протягом березня на пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 млрд грн. Тільки за останні два дні уряд профінансував 13,9 млрд грн на виплату пенсій", - повідомив Шмигаль. 

Нагадаємо, Банк міжнародних розрахунків призупинив співпрацю із Центробанком РФ через війну проти України

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