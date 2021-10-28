Шмигаль сказав, якими будуть ціни на газ до кінця опалювального сезону

Шмигаль сказав, якими будуть ціни на газ до кінця опалювального сезону

Ціни залишили незмінними до кінця опалювального сезону.

Ціна на блакитне паливо для всіх українців не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. Наприклад, у "Нафтогазу"— це 7,96 грн за кубічний метр.

Про це заявив голова уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Також він нагадав, що цього тижня уряд також удвічі знизив тариф для тих українців, які опинились без постачальника газу. Ціна так само становитиме 7,96 грн за кубічний метр і діятиме від 1 жовтня до 31 листопада.

"Тому закликаю людей не гаяти час та укладати договір із "Нафтогазом" або іншим постачальником, аби зберегти для себе таку ціну протягом усього опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

Слід наголосити, що вартість транспортування газу оплачується окремо.

Як повідомлялося, від січня 2022 року газорозподільні компанії пропонують підняти ціни на послугу з розподілу газу в 4 рази.

Проте згодом Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), спростувала інформацію щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.

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