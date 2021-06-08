Шмигаль заявив про важливий крок до створення в Україні фондового ринку: укладено Меморандум

За словами очільника уряду, підписання меморандуму є першим кроком до створення повноцінного Фондового ринку.

У вівторок, 8 червня, уряд, ЄБРР, Американська торговельна палата та USAID уклали Меморандум про взаєморозуміння у сфері національної біржової торгівлі капіталом та організованих товарних ринків. Згідно з домовленостями, у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також читайте У Кабміні пояснили переваги запуску накопичувальної пенсії і фондового ринку

"Сьогоднішній меморандум — це нова сторінка в економічній історії нашої держави. Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток", - зазначив він.

Раніше прем'єр зазначив, що відсутність працюючого фондового ринку через майже 30 років незалежності України є злочином, а вигоди від роботи фондового ринку можна побачити на прикладі сусідніх країн.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання