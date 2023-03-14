Шмигаль заявив, що Кабмін спрямує всі сплачені податки на оборону

Гроші з казни підуть на нову зброю, нову техніку та інші потреби української армії.

Усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, будуть направлені потреби забезпечення обороноздатності України.

Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на засіданні уряду буде презентовано План дій уряду на 2023 рік.

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Премʼєр повідомив, що документ буде направлений на систематизацію роботи Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади. Також у документі передбачено збільшення відповідальності на посадовців, оскільки у кожному пункті прописані строки та виконавці тих чи інших завдань.

"План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроекти, постанови, програми та проекти", - наголосив голова уряду.

Шмигаль заявив, що згідно з документом, всі податки від громадян та бізнесу, підуть на забезпечення оборони та безпеки у державі, а саме на нову зброю, техніку та краще забезпечення для армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету на 537 млрд грн. Зокрема, понад 518 млрд грн пропонується додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони.

Крім того, ми раніше інформували, що навесні Кабінет міністрів проведе індексацію пенсій. Серед категорії, якої торкнуться зміни, - це учасники бойових дій. Вони мають право на доплату в розмірі 523,25 грн. Водночас загальний розмір пенсії такого громадянина не може бути менше ніж 4395,3 грн.

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