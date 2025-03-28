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Шмигаль відповів, чи очікується підвищення мінімальної зарплати 2025 року
Мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 гривень.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підвищення мінімальної зарплати 2025 року не передбачено.
Про це він повідомив під час години запитань у Верховній Раді.
«У бюджеті на 2025 рік збільшення мінімалки не заплановано. Вона залишиться на рівні 8 000 гривень», — повідомив Шмигаль.
Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень. Однак, через відсутність відповідних пропозицій у держбюджеті 2025 року, її рівень не зміниться щонайменше до 2028 року.
Раніше ми повідомляли, що експерт спрогнозував, які продукти здорожчають в Україні 2025 року.