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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1302
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Шмигаль відповів, чи очікується підвищення мінімальної зарплати 2025 року

Мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 гривень.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підвищення мінімальної зарплати 2025 року не передбачено.

Про це він повідомив під час години запитань у Верховній Раді.

«У бюджеті на 2025 рік збільшення мінімалки не заплановано. Вона залишиться на рівні 8 000 гривень», — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 8 000 гривень. Однак, через відсутність відповідних пропозицій у держбюджеті 2025 року, її рівень не зміниться щонайменше до 2028 року.

Раніше ми повідомляли, що експерт спрогнозував, які продукти здорожчають в Україні 2025 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
1302
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