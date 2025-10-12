Шоколад здешевшає: світові ціни на какао обвалилися

Світові ціни на какао-боби знизилися до 20-місячного мінімуму / © www.freepik.com/free-photo

Світові ціни на какао обвалились до 20-місячного мінімуму. Таке падіння чинить тиск на виробників шоколаду по всьому світу. Попри різке падіння цін на сировину, роздрібні ціни на шоколад залишаються високими.

При це свідчать данні біржі ICE New York, повідомляє Financial Times.

Відповідно до даних біржі, цього тижня какао торгується близько $6 150 за тонну, порівняно із піковими значеннями на рівні понад $12 000 у грудні минулого року. На біржі у Лондоні котирування перебували на рівні близько $4 262 за тонну, що на 58% нижче піку квітня 2024 року.

Раніше різке зростання цін було спричинене низкою факторів у Кот-д’Івуарі та Гані (які разом виробляють близько 60% світового какао):

Суха погода та хвороби

Багаторічні недостатні інвестиції з боку фермерів

Однак ситуація змінюється. Очікується, що врожай 2025–2026 років призведе до перевищення пропозиції над світовим попитом.

