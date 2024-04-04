Шоколадна криза посилюється: в Україні улюблені солодощі можуть значно здорожчати

В останній тиждень березня найактивніші ф'ючерси на какао підскочили на 4,5% до 100 80 доларів за тонну в Нью-Йорку. І хоча потім вони знизилися до 9 622 доларів, за даними Bloomberg, цього року ф’ючерси на какао в Лондоні та Нью-Йорку зросли більш ніж удвічі.

Про це пише "Фокус".

Експерти пояснюють, що це відбулося після новин про проблеми з фінансуванням у Гані, яка є другим за величиною виробником какао-бобів у світі. Річ у тому, що Рада з виробництва какао Гани покладається на іноземне фінансування, щоб платити фермерам, які вирощують какао. Однак країна може втратити доступ до ключового фінансового механізму через кризу врожаю.

Президент Асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк звертає увагу, що зростання цін навряд чи є тимчасовим, бо це велика системна проблема.

"Довгий час на какао-боби трималися низькі ціни, тому сфера не привертала увагу інвесторів, — зазначив експерт. — Вирощування какао-бобів, що локалізоване у трьох країнах Африки (Кот-дʼІвуар, Гана та Нігерія), скорочувалося протягом багатьох років: дерева старішали, площі не збільшували, врожаї зменшувалися. Останнім часом на це наклалися погодні умови, які були несприятливими для вирощування та збору врожаю, і світ зіткнувся з дефіцитом какао-бобів. Ціни поки що не зупиняються: якщо за минулий рік вони зросли на 50%, то за перші три місяці 2024 року — майже вдвічі. Для порівняння: у вересні 2022-го какао-боби можна було купити по 2,5 тис. доларів за тонну, в грудні минулого року — по 4 тисячі доларів за тонну, а зараз вартість перевищила 9 тис. доларів".

Якщо до початку повномасштабної війни Україна імпортувала близько 15 тисяч тонн какао-бобів та 50-60 тисяч тонн какао-продуктів на рік, то станом на сьогодні річний імпорт какао-бобів складає приблизно 2-3 тисячі тонн, какао-продуктів – 35-40 тисяч тонн на рік.

Як представник постачальника, компанії, що є одним з лідерів переробки какао-бобів, Андрій Кононенко каже, що в ситуації підвищення цін та дефіциту компанія виходить на ринок та закуповує какао-боби за досить високими цінами, щоб задовольнити попит.

"Ціноутворення відбувається відповідно до біржових котирувань, і наразі клієнти, включно з нашими українськими фабриками, готові платити аномально високу ціну, щоб продовжувати працювати, підтримувати виробництво, бути присутніми в магазинах, — розповів експерт. — Великі виробники звикли завчасно укладати імпортні контракти, і за цими контрактами ціни були значно нижчі: в середньому виходить, що сировина зросла в ціні в чотири рази. Це значне здорожчання торкнулося всіх".

Сьогодні найбільші світові заводи з виробництва какао опинилися на межі закриття через дефіцит бобів. Як писав Reuters у середині березня, головні африканські підприємства з виробництва какао в Кот-дʼІвуарі та Гані скоротили або навіть зовсім припинили переробку, бо не можуть дозволити собі купувати боби. Тож, імовірно, незабаром ціни на шоколад у всьому світі різко зростуть.

У липні 2023 року виробники вже підвищували ціни, бо какао-боби торгувалися на десятирічних максимумах. Тоді ціни на какао підскочили на чверть на тлі масштабних повеней у основних регіонах вирощування. Зокрема, у Кот-д'Івуарі, на частку якого припадає понад 40% світового виробництва какао, були дуже вологі умови, які викликали гниття та хвороби дерев.

Раніше стало відомо, що у світі можуть здорожчати банани через кліматичну кризу. Більше про це читайте у новині.

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