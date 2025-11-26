Шоколадна криза світового масштабу: що буде з цінами на смаколик

Ціни на какао-боби бʼють рекорди / © Pixabay

Ф’ючерси на какао на біржі у Нью-Йорку впали в ціні до найнижчого рівня починаючи від лютого 2024 року.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики вважають, що причиною є постачання бобів до портів на експорт від провідного виробника — Кот-д’Івуару (країна в Західній Африці).

Постачання бобів до портів перевищує 100 000 тонн протягом трьох тижнів поспіль. Це може свідчити про стабільний імпульс пропозиції.

Зокрема, 24 листопада ціни впали на 2,7%, до $5053 за тонну — приблизно на 60% від рекордно високого рівня, встановленого в грудні. Оскільки були прогнози про більший світовий профіцит, зумовлений покращенням виробництва й ослабленням попиту.

Раніше повідомлялося, що ф’ючерси на какао піднялися вище за безпрецедентну позначку в $10 000 за тонну, продовжуючи історичне ралі, в результаті якого цього року ціни вже зросли вдвічі. За прогнозами Міжнародної організації з какао, співвідношення запасів і переробок цього сезону впаде до найнижчого рівня за більш ніж чотири десятиліття, що відображає хитке становище ринку.

Більш високі витрати на какао знижують прибуток виробників шоколаду, а здорожчання какао також стане поганою новиною для споживачів, якщо компанії продовжать перекладати витрати або продавати продукти меншого розміру або такі, що містять менше шоколаду.