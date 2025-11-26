ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Шоколадна криза світового масштабу: що буде з цінами на смаколик

Ціни на какао впали до найнижчого рівня майже за два роки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ціни на какао-боби бʼють рекорди

Ціни на какао-боби бʼють рекорди / © Pixabay

Ф’ючерси на какао на біржі у Нью-Йорку впали в ціні до найнижчого рівня починаючи від лютого 2024 року.

Про це пише Bloomberg.

Аналітики вважають, що причиною є постачання бобів до портів на експорт від провідного виробника — Кот-д’Івуару (країна в Західній Африці).

Постачання бобів до портів перевищує 100 000 тонн протягом трьох тижнів поспіль. Це може свідчити про стабільний імпульс пропозиції.

Зокрема, 24 листопада ціни впали на 2,7%, до $5053 за тонну — приблизно на 60% від рекордно високого рівня, встановленого в грудні. Оскільки були прогнози про більший світовий профіцит, зумовлений покращенням виробництва й ослабленням попиту.

Раніше повідомлялося, що ф’ючерси на какао піднялися вище за безпрецедентну позначку в $10 000 за тонну, продовжуючи історичне ралі, в результаті якого цього року ціни вже зросли вдвічі. За прогнозами Міжнародної організації з какао, співвідношення запасів і переробок цього сезону впаде до найнижчого рівня за більш ніж чотири десятиліття, що відображає хитке становище ринку.

Більш високі витрати на какао знижують прибуток виробників шоколаду, а здорожчання какао також стане поганою новиною для споживачів, якщо компанії продовжать перекладати витрати або продавати продукти меншого розміру або такі, що містять менше шоколаду.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie