- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 2 хв
Шокувальні ціни на пальне: скільки коштує заправити автівку 17 жовтня
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне.
Сьогодні, 17 жовтня, кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі WOG, UPG, Окко дизельне пальне, ДП+ та автогаз зросли в ціні на 1 грн/л.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Ціни на пальне 17 жовтня
OKKO
Бензин Pulls 100: 102,90 грн
Бензин Pulls 95: 95,90 грн
Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
ДП Pulls: 105,90 грн (+1 грн)
ДП Євро: 102,90 грн (+1 грн)
Газ: 50,90 грн (+1 грн)
WOG
Бензин 100: 102,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
Бензин 95 Євро: 92,90 грн
ДП Mustang: 103,50 грн (+1 грн)
ДП Євро-5: 106,50 грн (+1 грн)
Газ: 51,50 грн (+1)
SOCAR
Бензин NANO 100: 104,00 грн
Бензин NANO 95: 97,90 грн
Бензин А-95: 94,90 грн
ДП NANO Extro: 106,00 грн
ДП NANO: 105,00 грн
Газ: 52,90 грн (+2 грн)
«Укрнафта»
Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
Бензин А-95: 88,90 грн
Бензин А-92: 86,90 грн
ДП (Energy): 101,90 грн (+1 грн)
ДП: 99,90 грн (+1 грн)
Газ: 48,90 грн (+1 грн)
UPG
Бензин UPG 100: 99,90 грн
Бензин UPG 95: 91,90 грн
Бензин A-95: 88,90 грн
ДП upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)
ДП EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)
Газ: 49,90 грн (+1 грн)
Ціни на пальне в Україні: останні новини
Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.
Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.
Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.