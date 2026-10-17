Шокувальні ціни на пальне: скільки коштує заправити автівку 17 жовтня

Пальне здорожчало / © Associated Press

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Сьогодні, 17 жовтня, кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі WOG, UPG, Окко дизельне пальне, ДП+ та автогаз зросли в ціні на 1 грн/л.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Ціни на пальне 17 жовтня

OKKO

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Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 105,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 102,90 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 103,50 грн (+1 грн)

ДП Євро-5: 106,50 грн (+1 грн)

Газ: 51,50 грн (+1)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 106,00 грн

ДП NANO: 105,00 грн

Газ: 52,90 грн (+2 грн)

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн (+1 грн)

ДП: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 48,90 грн (+1 грн)

UPG

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Бензин UPG 100: 99,90 грн

Бензин UPG 95: 91,90 грн

Бензин A-95: 88,90 грн

ДП upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)

ДП EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)

Газ: 49,90 грн (+1 грн)

Ціни на пальне в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.

Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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