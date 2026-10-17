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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Шокувальні ціни на пальне: скільки коштує заправити автівку 17 жовтня

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пальне здорожчало

Пальне здорожчало / © Associated Press

Сьогодні, 17 жовтня, кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі WOG, UPG, Окко дизельне пальне, ДП+ та автогаз зросли в ціні на 1 грн/л.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ціни на пальне 17 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн

  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн

  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

  • ДП Pulls: 105,90 грн (+1 грн)

  • ДП Євро: 102,90 грн (+1 грн)

  • Газ: 50,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн

  • ДП Mustang: 103,50 грн (+1 грн)

  • ДП Євро-5: 106,50 грн (+1 грн)

  • Газ: 51,50 грн (+1)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн

  • Бензин NANO 95: 97,90 грн

  • Бензин А-95: 94,90 грн

  • ДП NANO Extro: 106,00 грн

  • ДП NANO: 105,00 грн

  • Газ: 52,90 грн (+2 грн)

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

  • Бензин А-95: 88,90 грн

  • Бензин А-92: 86,90 грн

  • ДП (Energy): 101,90 грн (+1 грн)

  • ДП: 99,90 грн (+1 грн)

  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн

  • Бензин UPG 95: 91,90 грн

  • Бензин A-95: 88,90 грн

  • ДП upgDIESEL: 102,90 грн (+1 грн)

  • ДП EURO DIESEL: 100,90 грн (+1,02 грн)

  • Газ: 49,90 грн (+1 грн)

/ © РБК-Україна

© РБК-Україна

Ціни на пальне в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.

Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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