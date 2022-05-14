Шольц розповів, чи готова Німеччина відмовитись від російського газу

Шольц розповів, чи готова Німеччина відмовитись від російського газу

Німеччина поки не готова відмовитись від російського газу.

Проте влада планує припинити закупівлю вугілля та нафти з РФ до кінця 2022 року.

Про це в інтерв'ю t-online розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц заявив, що його країна поки не готова відмовитись від російського газу, оскільки Німеччина не має необхідної кількості терміналів зрідженого газу.

"Протягом короткого часу нам потрібно побудувати кілька нових терміналів. Це великі інфраструктурні проекти на мільярди євро. Це не відбувається за одну ніч", – додав канцлер.

Проте канцлер переконаний, що Німеччина готова стати незалежною від імпорту російського вугілля та нафти вже у 2022 році.

Нагадаємо, Шольц назвав умову, за якої з Росії можуть бути зняті санкції. За його словами, це станеться лише у випадку підписання мирної угоди з Україною.

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