Шольц закликав інвестувати у відбудову України — майбутнього нового члена ЄС

Канцлер Німеччини заявив про повну підтримку України як під час війни, так і в повоєнній відбудові країни.

У понеділок, 24 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні заявив про повну підтримку нашої держави у її протистоянні російській агресії та пообіцяв довгострокову підтримку відбудови країни після війни.

Про це німецький лідер написав у своєму Twitter.

"Ми підтримуємо Україну у війні та у відновленні. Ви можете розраховувати на нас, Денисе Шмигаль”, - йдеться у дописі.

Олаф Шольц повідомив, що способи надання довгострокової підтримки будуть обговорені на німецько-українському Економічному форумі, який відбувається сьогодні, 24 жовтня. Обговорення будуть також продовжені на міжнародній конференції у вівторок, 25 жовтня.

Wer in den Wiederaufbau der #Ukraine investiert, investiert in ein künftiges EU-Mitglied. Schon jetzt sind 2000 deutsche Unternehmen dort aktiv und schätzen vor allem die motivierten Fachkräfte - ein enormes Potential, auch wenn der Weg in die EU noch Reformen bedarf. 2/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 24, 2022

Водночас канцлер Німеччини закликав інвестувати в Україну як у майбутнього члена Євросоюзу.

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"2000 німецьких компаній вже працюють там і особливо цінують цілеспрямованих фахівців - величезний потенціал, навіть якщо шлях до ЄС все ще потребує реформ", - наголосив він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступили за створення "плану Маршалла" для відбудови України.

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