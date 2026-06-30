Штраф до 1700 грн: за що можуть покарати власників земельних ділянок в Україні

Українців можуть оштрафувати за нескошену траву / © Pexels

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Бур’яни на подвір’ї можуть коштувати дорого власнику ділянки. Тож українців попередили про штрафи 2026 року.

Про це йдеться у 91 статті Земельного кодексу України.

Власники приватних будинків, дач і земельних ділянок мають стежити за станом своєї території. Якщо ділянка заростає бур’янами, а власник не вживає заходів для їх видалення, це може стати підставою для адміністративного штрафу.

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Обов’язок підтримувати земельні ділянки в належному стані передбачений Земельним кодексом України та Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Місцеві громади також можуть затверджувати власні правила благоустрою, які визначають, зокрема, допустиму висоту трави та строки її скошування.

Особливу увагу контролювальні органи звертають на карантинні рослини, насамперед амброзію полинолисту. Вона швидко поширюється, завдає шкоди екосистемам і є однією з основних причин сезонних алергічних реакцій.

Суми штрафів для власників ділянок

У разі виявлення занедбаної ділянки власника або користувача можуть притягнути до адміністративної відповідальності відповідно до статей 52 або 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Розмір штрафів становить:

для громадян — від 340 до 1360 грн;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1700 грн.

Порушення можуть фіксувати представники органів місцевого самоврядування або державні інспектори під час перевірок територій. За результатами огляду складається відповідний акт або протокол, після чого рішення про накладення штрафу ухвалює уповноважений орган.

Зазначимо, що своєчасне скошування трави та знищення бур’янів допомагає не лише уникнути штрафів, а й запобігти поширенню небезпечних рослин та підтримувати належний санітарний стан території.

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