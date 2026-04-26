Штрафи від ТЦК

В Україні посилюється контроль за сплатою штрафів, накладених територіальними центрами комплектування (ТЦК). У разі їх ігнорування громадяни ризикують зіткнутися не лише з подвоєнням суми, а й із блокуванням банківських рахунків.

У коментарі виданню «Фокус» юристи пояснили, що підставою для штрафу можуть бути порушення правил військового обліку або мобілізації.

За що накладають штрафи

Зокрема йдеться про:

неоновлення персональних даних;

ігнорування викликів до ТЦК;

відмову або ухилення від проходження військово-лікарської комісії;

невиконання законних вимог посадових осіб.

При цьому штраф можливий лише за наявності належно оформленого порушення.

Які суми доведеться сплатити

2026 року розмір штрафів для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн. Для посадових осіб суми штрафів значно більші.

Якщо штраф не сплатити вчасно, його передають до виконавчої служби. У такому випадку сума автоматично подвоюється, а також додаються виконавчий збір і витрати провадження.

Коли блокують рахунки

Арешт коштів не відбувається миттєво. Спочатку ТЦК виносить постанову про штраф. Після її отримання або офіційного вручення у громадянина є 15 днів на добровільну сплату.

Якщо цього не зробити, справа передається до виконавчої служби, яка відкриває провадження. Саме на цьому етапі можуть накласти арешт на рахунки.

Банки отримують відповідні запити через автоматизовану систему і зобов’язані швидко заблокувати кошти в межах суми боргу.

«Після відкриття провадження виконавець надсилає запити до банків через автоматизовану систему виконавчого провадження. Банки, своєю чергою, зобов’язані заблокувати суму боргу на рахунках протягом кількох годин», — каже адвокатка Анна Даніель.

Чи можливі повторні штрафи

За законом, двічі карати за одне й те саме порушення не можна. Однак якщо людина повторно не виконує обов’язки, це вже вважається новим правопорушенням — і штраф можуть накласти знову.

«На практиці так штрафують, і не один раз. Але є нюанс: „нове порушення“ виникає, якщо особа знову не з’явилася за викликом та не виконала обов’язок. Це вже інше правопорушення, і штраф можливий повторно», — розповіла адвокатка Юлія Антонюк.

Що робити при помилках у системі

Іноді після сплати штрафу в електронних сервісах, зокрема в «Резерв+», може залишатися або знову з’являтися статус «у розшуку». Це може бути пов’язано з технічними збоями або неоновленими даними.

У такій ситуації радять звернутися до ТЦК із письмовою заявою. Якщо проблему не вирішено — можливе звернення до суду.

Як оскаржити штраф

Українці мають право оскаржити штраф двома способами. Адміністративно, тобто звернутися до керівництва ТЦК (протягом 10 днів), чи через суд — подавши позов у той самий строк.

Для цього потрібно отримати копію постанови та зібрати докази, які підтверджують відсутність порушення або поважні причини.

Важливо, що поки триває судовий розгляд, виконання постанови призупиняється, а отже, рахунки не повинні блокуватися.