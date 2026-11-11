Штраф за збирання грибів 2026 року: скільки доведеться заплатити та де заборонено збирати

Штраф за збирання грибів

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Збирання грибів в Україні може обернутися штрафом, хоча загальної заборони на тихе полювання немає. Закон дозволяє безкоштовно збирати гриби для власних потреб, але в окремих випадках потрібен спеціальний дозвіл. За порушення правил грибникам загрожують штрафи, а іноді й додаткове відшкодування шкоди природі. Розповідаємо, де можна збирати гриби і скільки доведеться заплатити за порушення.

Чи можна безкоштовно збирати гриби в Україні

В Україні громадяни мають право збирати дикорослі гриби для власного споживання без спеціальних дозволів.

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Це передбачено статтею 66 Лісового кодексу України. Право поширюється на ліси державної та комунальної власності, якщо немає встановлених законом обмежень. У приватних лісах потрібна згода власника.

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Проте існують винятки. Зокрема, заборони можуть діяти на окремих природоохоронних територіях, а для спеціального використання лісових ресурсів встановлено інший порядок.

Коли за збирання грибів можуть оштрафувати

Відповідно до статті 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф передбачений за самовільне збирання дикорослих грибів на ділянках, де це заборонено або дозволено лише за наявності лісового квитка.

Розмір штрафу становить:

для громадян — від 17 до 51 грн;

для посадових осіб — від 51 до 119 грн.

Важливо розуміти, що штраф накладають не за сам факт збирання грибів, а за порушення встановлених правил збирання.

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Де заборонено збирати гриби

Особливі обмеження діють на територіях природно-заповідного фонду.

У природних заповідниках збирання грибів, як правило, заборонене. У національних природних парках можливість такого збирання залежить від функціональної зони та режиму охорони.

За порушення правил охорони та використання територій природно-заповідного фонду передбачена відповідальність за статтею 91 КУпАП.

Штрафи становлять:

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для громадян — 153–408 грн;

для посадових осіб — 255–510 грн.

Також можлива конфіскація незаконно добутих природних ресурсів і знарядь правопорушення.

Тому перед відвідуванням заповідної території варто перевірити її правила. Не кожна ділянка національного природного парку має однакові обмеження.

Чи можна збирати гриби, занесені до Червоної книги

В Україні охороняються рідкісні види грибів, занесені до Червоної книги. Їхнє самовільне вилучення з природного середовища заборонене, крім спеціально передбачених законодавством випадків.

Порушення правил охорони таких видів може спричинити юридичну відповідальність і необхідність компенсувати завдані природі збитки. Сума компенсації залежить від конкретного виду гриба та кількості незаконно вилучених або знищених екземплярів.

Коли для збирання грибів потрібен лісовий квиток

Якщо гриби збирають для особистого споживання в дозволеному місці, спеціальний дозвіл зазвичай не потрібен. Інша ситуація — заготівля грибів для підприємницької, виробничої або іншої господарської діяльності.

Відповідно до Лісового кодексу України, спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на підставі відповідних дозволів. Для комерційної заготівлі грибів таким документом є лісовий квиток. Він визначає, які саме ресурси дозволено заготовляти, на якій території та в якому обсязі.

Тому підприємцям, які планують організовану заготівлю грибів для продажу, необхідно заздалегідь з’ясувати порядок оформлення дозволу.

Як отримати лісовий квиток для заготівлі грибів

Для оформлення дозволу потрібно звернутися до відповідного лісокористувача та подати заявку на спеціальне використання лісових ресурсів.

У заявці зазначають:

вид ресурсу, який планують заготовляти, — гриби;

запланований обсяг заготівлі;

інші відомості, передбачені процедурою оформлення.

Після розгляду документів уповноважений орган визначає можливість заготівлі відповідно до встановлених правил і лімітів.

У лісовому квитку можуть зазначатися дозволений обсяг використання ресурсів, місце заготівлі та необхідні платежі.

Конкретний порядок оформлення залежить від лісокористувача й чинних нормативних вимог. Тому перед початком комерційної заготівлі варто уточнити актуальну процедуру в органі, уповноваженому видавати відповідні документи.

Чи можна збирати гриби під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні можуть діяти додаткові обмеження на відвідування лісів. Їх запроваджують через мінну небезпеку, бойові дії, пожежну небезпеку або необхідність проведення спеціальних заходів. Відповідні рішення можуть ухвалювати уповноважені органи влади.

Тому перед походом по гриби необхідно перевірити актуальні повідомлення обласної військової адміністрації, місцевої влади та лісокористувача.

Навіть якщо збирання грибів для власних потреб загалом дозволене, це не скасовує встановленої заборони на відвідування конкретної лісової території.

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