Штрафи для ФОПів за відсутність касових апаратів: у Раді розглянуть новий законопроєкт

Штрафи для ФОПів за відсутність касових апаратів: у Раді розглянуть новий законопроєкт

До кінця 2022 року підприємців не штрафуватимуть, але за однієї умови.

У середу, 26 січня, до Верховної Ради буде внесено законопроєкт, яким відтермінують штрафи для ФОПів за невстановлення касових апаратів (РРО) до кінця 2022 року.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук після наради з лідерами фракцій.

Цим документом передбачено, що підприємці не сплачуватимуть штрафи, але за однієї умови.

"До кінця цього року не будуть сплачувати штрафи ті особи, які не встановили РРО, за умови, що вони [його] встановлять. Цей законопроект буде внесено, я дуже сподіваюся, що він буде підтриманий у залі", - сказав Стефанчук.

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Законопроєкт було запропоновано народним депутатом, головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим. У своєму Telegram-каналі нардеп уточнив, що у тих декількох тисяч ФОПів, які ще не встановили касові апарати, є небагато часу – до лютого, аби таки встановити РРО. Хто не встигне – нестиме відповідальність.

“Ті, ФОПи, хто встановить РРО/ПРРО до 1.03 протягом 2022 року сплачують штрафи (у разі порушення) у розмірі 10% від встановлених у законі. Ті, хто не встановить – на повну”, - повідомив він.

У Верховній Раді мають намір проголосувати за цей законопроєкт вже наступного вівторка, 1 лютого.

Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, біля Верховної Ради відбулася акція протесту підприємців SaveФоп. Під час сутичок було травмовано понад два десятки осіб, серед яких 18 поліцейських. Відкрито два кримінальних провадження через хуліганство та насильство щодо правоохоронців.

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