Штрафи для ФОП 2026-го: що загрожує за ухилення від податків

ФОП

В Україні фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки. Інакше - вони можуть отримали штрафи, які залежать від групи платника на спрощеній системі, виду податкового навантаження і часу затримки.

Що загрожує за ухилення від податків 2026-го, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Закон зобов’язує ФОПів 1 та 2 групи спрощеної системи сплачувати ЄП щомісяця авансовими внесками - до 20 числа. Якщо порушити терміни, доведеться відповідати.

Розмір штрафу становить 50% ставки ЄП, незалежно від суми заборгованості. Від 1 січня 2026-го єдиний податок збільшився, оскільки зросла мінімальна зарплата і прожитковий мінімум. Цього року у підприємців будуть стягувати:

ФОП 1 групи — 166,4 грн (зі ставки 332,8 грн/міс.);

ФОП 2 групи — 864,7 грн (зі ставки 1 729,4 грн/міс.).

Що стосується ФОП 3 групи, то для них штрафи за несплату єдиного податку залежать від часу заборгованості. Наприклад, якщо прострочення не перевищило 30 календарних днів — санкція становить 5% погашеної суми. Після 30 днів штраф зросте до 10%.

Не варто забувати і про пеню. Її нараховують від першого дня прострочення для ФОП 1-2 груп, після 90 календарних днів — для ФОП 3 групи.

Штрафи за військовий збір та ЄСВ

У випадку фізичних осіб-підприємців 1 та 2 групи діють аналогічні правила нарахування фінансової санкції, що для ЄП. Тобто штраф становить 50% ставки військового збору, а саме — 432,35 грн у 2026 році, незалежно від недоплаченої суми. Від 1 січня розмір військового збору підвищився до 864,70 грн.

Правила нарахування штрафу за ухилення від військового збору для ФОП 3 групи також повністю повторюють вимоги щодо ЄП: прострочення до 30 днів — 5%, більше 30 днів — 10%.

Штрафи за несплату єдиного соціального внеску однакові для всіх ФОП. Таке ухилення загрожує санкцією в розмірі 20% суми недоїмки. Плюс нараховується пеня 0,1% за кожен день прострочення.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року в Україні діють нові ставки для ФОПів, які працюють на першій та другій групах єдиного податку. Максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становитиме 332,80 грн, а для другої - гранична сума складе 1 729,40 грн.