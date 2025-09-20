Реклама

Штучний інтелект і розширення фінансової інклюзії: інсайти з DIGITAL HORIZONS

Нещодавно в Києві відбулася міжнародна конференція «DIGITAL HORIZONS: SMART BANKING», організована International Financial Club «BANKIR». Захід став важливою платформою для дискусій та обміну ідеями навколо ключових викликів і трендів, що формують майбутнє цифрової трансформації фінансової сфери.

Конференція зібрала провідних експертів банківської та фінтех-галузей, представників регуляторів, страхових компаній, IT-фірм і професійних асоціацій. Серед спікерів були: начальник Управління захисту критичної інфраструктури НБУ Роман Проскуровський, директор Департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг НБУ Володимир Суханов, президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас, директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, президент Ліги страхових організацій України, голова Координаційної ради Федерації страхових об’єднань України Віктор Берлін, а також CEO компанії Moneyveo Сергій Сінченко та інші.

Під час конференції експерти обговорили ключові виклики цифровізації фінансового сектору — від розвитку технологій до сучасних рішень у кібербезпеці. Також розглянули захист персональних даних, розвиток фінансових екосистем і впровадження нових моделей фінансування, зокрема blended finance для розширення фінансової інклюзії.

У фокусі були питання регулювання небанківських послуг, адаптація правил до сучасних умов з метою забезпечення прозорості та безпеки. Відкритий банкінг показав, як технології надають нові можливості для клієнтів і бізнесу. Експерти також оцінили інновації у розвитку мікрофінансових організацій, зміни у цифровому страхуванні та перспективи віртуальних активів, що відкривають нові горизонти фінансової реальності.

У рамках дискусії Сергій Сінченко, CEO компанії Moneyveo, поділився своїм баченням впливу регуляторних змін на відсоткову політику та розвиток бізнесу: «Moneyveo завжди свідомо дотримується принципів відповідального кредитування. Ми будуємо бізнес-модель так, щоб клієнти отримували прозорі та справедливі умови, без надмірного навантаження високими ставками. Саме тому зниження регулятором відсоткової ставки не стало для нас викликом, а навпаки — дало нові можливості. Завдяки оптимізації скорингових моделей ми продовжили зростання: у 2024 році наша клієнтська база збільшилася на 10%, а вже цього року — на 15%.

Зниження ставки до 1% стало потужним стимулом для ринку: з’явилися нові програми лояльності, гнучкі знижки та умови кредитування, порівнювані з банківськими. Це доводить: прозора конкуренція підвищує якість сервісу для клієнтів».

На початку 2024 року ринок зіткнувся з напливом «сірих» гравців — компаній, що кредитували у криптовалюті без ліцензії, встановлювали завищені ставки й працювали за власними правилами. Це створювало серйозні репутаційні ризики для всієї фінансової галузі.



Важливу роль у протидії нелегалам відіграв Національний банк, який оперативно надіслав компаніям рекомендації, чітко окресливши курс — розвиток цивілізованого і прозорого ринку. Учасники Асоціації українських банків підтримали цю позицію та сформулювали спільне правило: не рекламуватися на тих платформах, де розміщуються «сірі» сервіси.



«Ринок і регулятор спрацювали синхронно, — підкреслив СЕО Moneyveo. — Уже сьогодні видно перші результати очищення сектору. Moneyveo разом з іншими відповідальними компаніями дотримується домовленостей і принципово не рекламується там, де присутні нелегальні сервіси. Це доводить, що ринок здатен до самоорганізації та готовий формувати прозорі правила гри».

Учасники конференції дійшли спільного висновку: успішний розвиток фінансових сервісів у цифрову епоху неможливий без поєднання технологічних інновацій та інвестицій у людський капітал. Зокрема, навчання фахівців працювати зі штучим інтелектом має стати пріоритетом для компаній, які прагнуть не лише впроваджувати ШІ, а й ефективно адаптувати його до бізнес-потреб.

Також було підкреслено важливість усунення вікових бар’єрів у професійному середовищі. Сучасна фінансова індустрія має об'єднувати представників різних поколінь — від молодих спеціалістів до досвідчених експертів — для створення збалансованих, адаптивних і стійких команд. Такий підхід дозволяє поєднувати гнучкість нових технологій із глибоким розумінням процесів, накопиченим роками практики, та створює умови безперервного професійного розвитку.

Окремий акцент учасники заходу зробили на тому, що для МФО критично важливо якісно аналізувати поведінку клієнтів — це дозволяє приймати зважені рішення щодо кредитування, знижувати ризики та підвищувати довіру до сектору.