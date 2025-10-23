ТСН у соціальних мережах

Штучний інтелект не замінить людей, він змінить ролі: директор Metinvest Digital про вплив технологій на промисловість

Штучний інтелект відкриває великі можливості для української промисловості, але водночас несе ризики, пов’язані з людьми та їхньою роллю на підприємствах.

Штучний інтелект не замінить людей, він змінить ролі: директор Metinvest Digital про вплив технологій на промисловість

Про це під час конференції «Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України» розповів директор центру інновацій та компанії Metinvest Digital Максим Баланюк.

За його словами, найбільший потенціал ШІ - не в офісних, а у виробничих процесах. «ШІ це не чарівна пігулка, а інструмент, який працює лише тоді, коли є якісні дані, чіткі процеси й фахове впровадження. Але зараз технології стали набагато доступнішими, ніж кілька років тому», - зазначив він.

Баланюк підкреслив: впровадження штучного інтелекту не заміщує працівників, а трансформує їхні ролі та підвищує вимоги до компетенцій. «Ми створюємо інструменти, які дозволяють людям вирішувати більше завдань і розвивати нові навички. Наш фокус - на розвитку фахівців, а не їх скороченні», - сказав він.

Водночас директор Metinvest Digital наголосив: жоден ШІ не може самостійно зібрати чи оформити дані без людського контролю. Якість даних і аналітики залишається основою ефективності технологій.

Серед напрямів роботи компанії - розвиток програм стажування для студентів і співпраця з університетом Метінвест Політехніка, який готує інженерів та ІТ-фахівців до реальних потреб промисловості. Щороку Metinvest Digital бере на піврічну практику молодих спеціалістів, і багато з них залишаються працювати в компанії.

Водночас Баланюк застеріг: автоматизація й технологічні інновації можуть створювати соціальні ризики для великих організацій. «Якщо рішення скорочує персонал на 50%, то навіть за наявності технологічної готовності це може стати бар’єром для впровадження. Потрібна робота з людьми, щоб інновації не стали джерелом нестабільності», - підсумував він.

Конференцію в Києві організував аналітичний центр We Build Ukraine. Участь у заході взяли представники бізнесу, освіти, технологічних компаній і інвестори, які обговорили роль ІТ-індустрії у відновленні української економіки.

Як відомо, наразі Метінвест Ріната Ахметова впроваджує інструменти штучного інтелекту для автоматизації процесів та контролю якості продукції на виробництві. Один із реалізованих продуктів - рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості напівфабрикатів у реальному часі, яке стало для компанії справжнім проривом. Також R&D-центр Metinvest Digital розробляє рішення у сфері RPA (Robotic Process Automation), які дають змогу автоматизувати повторювані та рутинні операції за допомогою програмних роботів. Ці роботи імітують дії людини, взаємодіючи з цифровими системами та застосунками — ERP, CRM, базами даних і вебдодатками, без потреби змінювати наявну інфраструктуру.

