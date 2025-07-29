Штучний інтелект у бізнесі: як фармдистриб’ютор БаДМ змінює процеси за допомогою ШI

Реклама

Фармдистриб'ютор БаДМ уже багато років розробляє та впроваджує роботизацію у власні бізнес-процеси. І робить це з чіткою метою: зменшити навантаження на людей і зробити бізнес прогресивнішим, швидшим та стійкішим.

Від рутини — до стратегічної роботи

Технології стали відповіддю на тему рутинних операцій та підвищення ефективності. Першим кроком був аналіз внутрішніх процесів, де втрачався час і виникали помилки через людський фактор. Фокус — на відділах із великим обсягом повторюваних операцій: обробка документів, аналіз даних. Більшість таких завдань нині вирішують за допомогою впровадження гібридних рішень RPA+AI (роботизація з поєднанням ШІ та ботів).

«Ми не замінюємо людей ШІ — ми робимо їхню роботу стратегічнішою. Це підхід бізнесу майбутнього, який вже сьогодні дає результат», — пояснюють у компанії БаДМ.

Реклама

Які трансформації запустила інтеграція ШІ?

Передусім — перерозподіл ресурсів. Працівники витрачають менше часу на рутину й більше — на завдання, що потребують стратегічного мислення, експертизи та креативу. БаДМ також запустив корпоративний проєкт «Ідеї ШІ в бізнес-процесах» із призами для тих, чиї концепції будуть взяті в розробку. Пропозиції надходять від кожної ланки бізнесу.

Паралельно компанія інвестує у внутрішню освіту:

навчання всіх топменеджерів і фахівців основам роботи з ШІ-інструментами;

профільні курси від зовнішніх спеціалістів;

вивчення логіки моделей і потенційних загроз для безпеки даних.

Фармдистрибуція — це система, де швидкість і точність є критично важливими. Саме тому актуальна інформація, контроль ризиків і точна аналітика напряму впливають на те, як вчасно й безпечно ліки потрапляють в аптеки та лікарні. БаДМ дбає про постійне навчання та розвиток співробітників, створюючи систему, в якій рішення ухвалюються швидко, на базі актуальних даних, із мінімальним ризиком помилки.

Приклади застосування роботизації в БаДМ

У різних напрямах компанії впроваджено продумані рішення, які суттєво економлять час і підвищують точність рутинних процесів. Якщо потрібен моніторинг зовнішніх даних — його вже виконує не людина, а розумна система. Юридичний, HR, департамент якості та інші активно працюють із цифровими помічниками: перевіряють контрагентів, відстежують новини профільних міністерств, а інтелектуальні алгоритми допомагають швидше обробляти запити, аналітику та звітність.

Реклама

«Раніше моніторинг потрібно було проводити вручну по три-чотири рази на добу. Наразі нотифікація надходить відповідальній особі, яка може оперативно опрацювати отримані дані», — коментують залучені фахівці. БаДМ поєднує використання зовнішніх платформ із власними ML-розробками, адаптованими до специфіки фармдистрибуції. Наприклад, ШІ-асистент з внутрішніх процесів, яким можуть користуватися співробітники.

А як щодо помилок ШІ?

У БаДМ не приховують: ШІ буває неточним. Особливо це стосується LLM-моделей (мовних), які можуть "фантазувати" на основі реальних даних. У критичних процесах рішення ШІ завжди перевіряються людьми. «Ми створили власну систему "ШІ-пілотів" — експертів у кожному департаменті, які супроводжують впровадження інструментів і приймають фінальні рішення», — пояснюють ІТ-фахівці.

«Ми дивимось на штучний інтелект як на можливість, і наша мета — не замінити, а підсилити людину. Це дає БаДМ стійкість, гнучкість і здатність не лише впевнено відповідати на виклики сучасності, а й формувати майбутнє», — підкреслює в.о. Генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко.