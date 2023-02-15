Швейцарія розпочала конфіскацію понад $140 млн Януковича та його оточення

Після того, як активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті українському народу за міжнародним договором.

У середу, 15 лютого, уряд Швейцарії (Федеральна рада) вирішив розпочати адміністративну процедуру конфіскації активів українського президента-втікача Віктора Януковича та його оточення, які були заморожені в цій країні після Революції Гідності. Загальна сума становить 130 мільйонів швейцарських франків ($140,6 млн).

Про це йдеться на сайті уряду.

“Таким чином Швейцарія підтримує Україну. Це рішення не пов’язане з санкціями, запровадженими проти Росії у 2022 році”, - йдеться у повідомленні.

У швейцарському уряді нагадали, що ще 25 травня 2022 року було доручено відкрити початкове провадження щодо активів на суму близько 100 мільйонів швейцарських франків. Отримавши подальші результати аудиту, було розпочато провадження щодо додаткових 30 мільйонів швейцарських франків.

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“Ці активи залишаються заблокованими, доки швейцарські адміністративні органи не приймуть остаточного рішення щодо їх конфіскації. Якщо активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті українському народу за міжнародним договором”, - йдеться у повідомленні.

На сайті уряду Швейцарії уточнили, що після того, як у 2014 році Віктора Януковича було усунуто з посади, Федеральна рада розпорядилася заморозити будь-які активи у Швейцарії, що належать поваленому президенту та пов’язаним з ним особам. У наступні місяці Україна порушила кримінальну справу про конфіскацію активів, заморожених у Швейцарії. Вона подала кілька запитів про правову допомогу владі Швейцарії.

Незважаючи на таку співпрацю, українська влада зіткнулася з певними труднощами у своїх спробах повернути активи. На тлі російської агресії, яка розпочалася у лютому 2022 року, Федеральна рада вважає, що ініціювання процедури конфіскації тепер можливе та доцільне.

“З огляду на початок процедури конфіскації, блокування, ухвалене Федеральною радою в 2014 році, більше не є необхідним. Дія постанови про заморожування пов'язаних з Україною активів закінчується опівночі 27 лютого 2023 року”, - повідомили у швейцарському уряді.

Нагадаємо, Швейцарія заблокувала активи Російської Федерації на суму 7,5 млрд швейцарських франків.

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