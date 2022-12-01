Швейцарія заблокувала мільярдні активи Росії — Державний секретаріат з економічних питань (SECO)

Швейцарія заблокувала активи Російської Федерації на суму 7,5 млрд. швейцарських франків.

Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

Також у шести кантонах були арештовані 15 об'єктів нерухомості, які підпадають під дію санкцій проти Росії.

У секретаріаті повідомили, що станом на 3 липня 2022 року сума вкладів російських громадян або фізичних та юридичних осіб становила 46,1 млрд. франків.

У відповідь на війну Росії проти України Федеральна рада Швейцарії 28 лютого 2022 року ухвалила рішення про введення санкцій ЄС проти Росії.

Також заборонено приймати вклади від громадян Росії або фізичних та юридичних осіб, які проживають у РФ, якщо загальна сума вкладів на одну особу перевищує 100 тис. швейцарських франків. Про наявні депозити на суму понад 100 тис. швейцарських франків необхідно було повідомити Державний секретаріат економіки до 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, війна Росії проти України завдала масштабних збитків українській економіці.

Напередодні голова МЗС України зустрівся зі швецьким колегою та заявив, що Швеція може посилити санкції проти Москви.

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