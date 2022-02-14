Швидка і силова відповідь РФ: країни G7 запевнили Україну у підтримці

Пріоритетом країн G7 є деескалація ситуації в Україні.

Міністри фінансів країн G7 попереджають Російську Федерацію про економічні наслідки, якщо вона вирішить вторгнутися до України.

Про це йдеться у спільній заяві країн "Великої сімки", яка з'явилася 14 лютого.

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"Ми, міністри фінансів G7, підкреслюємо нашу готовність діяти швидко та рішуче, щоб підтримати українську економіку, а також підтримувати поточні зусилля щодо термінового визначення дипломатичного шляху до деескалації", - йдеться у тексті заяви.

Наголошується, що пріоритетом країн G7 є деескалація ситуації в Україні. У документі йдеться про те, що держави готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні наслідки для російської економіки, якщо Кремль посилить воєнні дії проти України: "будь-яка подальша військова агресія Росії проти України буде зустрічатися швидкою, скоординованою та силовою відповіддю".

За словами міністрів фінансів країн "Великої сімки", вони стежать за ситуацією та будуть готові діяти скоординовано, аби в найкоротші терміни надати економічну та фінансову підтримку Україні.

Як повідомлялося, у Бундестазі обговорюють конфіскацію майна олігархів із РФ у разі вторгнення до України. За словами очільника парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александера Ламбсдорффа, до цього варто підходити "більш політично, ніж юридично". Ламбсдорф наголошує, що деякі російські олігархи "мають величезні володіння в Берліні".

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